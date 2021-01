CarKey va fonctionner avec la puce Apple U1 (UWB)

Annoncé en juillet dernier et mis en place avec iOS 13.6 , la fonctionnalité CarKey d'Apple permet de stocker une version virtuelle de sa clé de voiture dans l'application Wallet et de s'en servir pour déverrouiller et démarrer la voiture avec la puce NFC de l'iPhone ou de l'Apple Watch, sur le même principe qu'Apple Pay. C'est BMW qui a été le premier constructeur à intégrer cette nouveauté à ses véhicules commercialisés en fin d'année 2020. Le lecteur NFC se situe au niveau de la portière.

Le fonctionnement actuel, en NFC

Bien qu'Apple utilise un nom commercial qui lui est propre, CarKey n'est qu'une adaptation du standard Digital Key 2.0 mis au point par le Car Connectivity Consortium dont Apple est membre depuis 2018. Et ce standard va évoluer avec une troisième version permettant la prise en charge du Bluetooth LE et surtout de la technologie Ultra Wideband (UWB), qui offre une géolocalisation très précise. Une technologie bien connue d'Apple qui l'a intégré à l'iPhone 11 avec la puce Apple U1.Aussi membre du Car Connectivity Consortium et partenaire d'Apple, BMW vient d'annoncer l'intégration de l'Ultra Wideband à ses futurs véhicules, à commencer par le SUV électrique BMW iX qui sera disponible d'ici la fin d'année 2021. La "Digital Key Plus" du constructeur allemand sera pleinement compatible avec la puce Apple U1, et les utilisateurs d'iPhone 11 (et modèles ultérieurs) n'auront ainsi plus à sortir leur iPhone de leur poche ou de leur sac pour déverrouiller la voiture : le processus sera totalement automatique et transparent.La version 3.0 du standard Digital Key sera bien sûr ouvert aux autres fabricants qui pourront à leur tour proposer une fonctionnalité similaire. Notons à ce sujet que Hyundai a annoncé la prise en charge de CarKey par ses véhicules dans le courant de l'année.