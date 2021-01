Avec Apple Find My, la puce U1 va retrouver vos objets

L'accessoiriste Belkin a dévoilé cette semaine des écouteurs sans fil compatibles avec Apple Find My : les écouteurs sans fil True Wireless SOUNDFORM Freedom offrent une. C'est une très bonne fonctionnalité pour de petits objets faciles à perdre, mais à un petit détail près : cette fonctionnalité de l'application Localiser ("Find My" en anglais) n'existe pas. Ou tout du moins, pas encore...Cette annonce coïncide avec la découverte hier d'un onglet caché au sein de l'application Localiser d'Apple sur iOS 14.3. Pour l'activer, il suffit d'entrer "findmy://items" sur la barre de recherche de Safari et l'application Localiser s'ouvre alors sur une nouvelle section permettant de. L'interface permet d'ajouter un nouvel objet à suivre, ou d'identifier un objet trouvé. Il n'est pas possible d'aller plus loin, faute d'objets compatibles sous la main...Cela fait des mois que les rumeurs parlent des AirTags , les traqueurs d'Apple destinés à géolocaliser des objets : ces petits accessoires circulaires, de la taille d'une grosse pile bouton, pourraient être glissés dans un sac, accrochés à un porte-clé, collés sous une selle de vélo... L'existence des AirTags est une certitude, Apple ayant même dévoilé leur nom par erreur au sein d'une vidéo officielle, mais les découvertes réalisées cette semaine nous prouvent que les traqueurs d'Apple ne sont donc qu'une composante d'un projet plus large.De la même manière qu'Apple vend des licences et des composants aux fabricants tiers pour l'utilisation de sa connectique Lightning, il semblerait qu'Apple ait mis en place un programme pour que les fabricants puissent intégrer à leurs produits sa solution de géolocalisation basée sur l'Ultra Wideband (la fameuse puce Apple U1 ). En plus des AirTags, tout un écosystème d'appareils compatibles devrait donc apparaître !Les écouteurs de Belkin, qui coûteront 139,99 €, seront disponibles en mars. Voici peut-être la confirmation que c'est bien dès ce mois de mars 2021 qu'Apple présentera ses AirTags et l'ensemble de sa stratégie autour de la puce Apple U1. Peut-être venons-nous aussi de découvrir une des nouvelles fonctionnalités de la prochaine génération d'AirPods ...