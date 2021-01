Les Galaxy S21, nouveaux concurrents de l'iPhone 12

Samsung a présenté sa nouvelle gamme de smartphones haut de gamme ce soir : les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra tranchent radicalement avec le design de leurs prédécesseurs, notamment grâce à un bloc d'appareils photos complètement revu qui ne laissera pas indifférent. Il y a trois tailles : 6,2" plat à 394 ppp (S21), 6,7" plat à 394 ppp (S21+) et 6,8" incurvé à 515 ppp compatible S Pen (S21 Ultra). Tous disposent d'un écran AMOLED capable de grimper à 120 Hz (48~120 Hz pour les S21 et S21+ et 10~120 Hz pour le S21 Ultra).Tous les modèles sont compatibles 5G, intègrent un capteur d'empreintes ultrasonique plus grand situé directement sous l'écran et un processeur Exynos 2100 gravé à une finesse de 5 nanomètres. Les batteries sont de 4 000 mAh, 4 800 mAh et 5 000 mAh, avec une recharge par USB-C. Les modèles S21 et S21+ intègrent un ultra grand-angle et un grand-angle de 12 mégapixels ainsi qu'un téléobjectif de 64 mégapixels pour un "Space Zoom" (qui utilise un zoom numérique grâce aux nombreux mégapixels) de 30X. Le modèle S21 Ultra intègre un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un grand-angle de 108 mégapixels et une combinaison de deux téléobjectifs de 10 mégapixels pour offrir un "Space Zoom" de 100X. À l'avant, on retrouve un unique poinçon pour une caméra frontale de 10 mégapixels (S21 et S21+) ou de 40 mégapixels (S21 Ultra).Avec un minimum de 128 Go de stockage, les modèles seront vendus à partir de 859 € pour le Galaxy S21, 1 059 € pour le Galaxy S21+ et 1 259 € pour le Galaxy S21 Ultra. Notez qu'après s'être moqué d'Apple, Samsung a fini par s'en inspirer : le câble USB-C est fourni... mais pas le chargeur