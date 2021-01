Les Galaxy SmartTags de Samsung devancent les AirTags d'Apple

À force de prendre du retard dans la présentation de ses AirTags, Apple a fini par se faire devancer par Samsung. En marge de la présentation de ses smartphones Galaxy S21 , le fabricant sud-coréen a ce soir levé le voile sur ses Galaxy SmartTags, des petits traqueurs qui permettent de géolocaliser les objets auxquels ils sont attachés ou dans lesquels ils sont glissés. Ils fonctionnent en Bluetooth, avec une portée pouvant atteindre 120 mètres (en l'absence d'obstacles).Le Galaxy SmartTag est capable d'émettre un son, ce qui peut être utile si on a déjà une idée d'où il se trouve (dans un appartement, par exemple). À proximité, l'application SmartThings affiche en temps réel la force du signal Bluetooth pour guider l'utilisateur vers son emplacement. À l'extérieur, il utilise la navigation GPS pour emmener son propriétaire à l'emplacement du SmartTag. Samsung a mis en place un "Galaxy Find Network" pour que tous les utilisateurs qui le souhaitent participent à la recherche des SmartTags égarés — cette fonctionnalité est réservée aux possesseurs de smartphones Galaxy de Samsung.Le petit appareil inclut une pile bouton (CR2032) qui permettrait plusieurs mois d'autonomie, et il est résistant à l'eau et à la poussière (IP53). Les SmartTags coûtent 29,90 € et ils seront disponibles le 29 janvier.Voilà qui ressemble énormément à ce qu'on attend des AirTags d'Apple, à la différence que l'utilisation de l'Ultra Wideband (UWB) de la fameuse puce Apple U1 devrait permettre une plus grande précision. Apple mettrait également en place un écosystème plus complet, les fabricants tiers pouvant intégrer des composants similaires à ceux des AirTags directement à leurs produits. Les AirTags et le réseau Apple Find My se sont déjà amplement dévoilés un peu plus tôt cette semaine grâce à la découverte d'un onglet caché au sein de l'application Localiser. Leur présentation est attendue pour très bientôt, peut-être à l'occasion de la première conférence Apple de l'année durant le mois de mars