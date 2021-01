MacBook Pro 2021 : un nouveau design sans Touch Bar et avec MagSafe ?

Mise à jour 8:56 :

Il suffisait que Ming-Chi Kuo s'y mette pour que Mark Gurman en rajoute une couche sur Bloomberg. Le modèle 14" aurait pour nom de code J314 et le modèle 16" serait numéroté J316. Les deux tailles bénéficieraient de processeurs Apple de seconde génération, dont au moins certains modèles bénéficieraient de plus de coeurs et de meilleurs graphismes. Les écrans utilisés seraient plus lumineux et offriraient de meilleurs contrastes (la fameuse technologie mini-LED ?). Et oui, le chargeur MagSafe ferait bien son grand retour pour une déconnexion sans risque si l'utilisateur se prend les pieds dans le câble, et la recharge serait également plus rapide. En revanche, Mark Gurman n'évoque pas le retour d'autres types de connecteurs. Il affirme qu'Apple a bien envisagé bien le retrait de la Touch Bar et créé des prototypes en étant dépourvus, mais sans certitude sur la décision finale prise par les ingénieurs de Cupertino.

La prochaine révision du MacBook Pro, qui inclura tous les modèles, est prévue pour le troisième trimestre de cette année. C'est l'analyste Ming-Chi Kuo qui nous apporte cette indiscrétion dans les colonnes de MacRumors . Le petit modèle 13,3" passerait à une diagonale de 14", alors que le modèle 16" gardera probablement une dalle de même taille. Un nouveau design serait de la partie, avec un châssis dont les parties basses et hautes abandonneraient leurs courbes pour des angles parfaitement droits, comme sur l'iPhone 12 ou l'iPad Pro.En terme de fonctionnalités, tous les modèles seraient équipés de processeurs ARM directement conçus par Apple, même sur les configurations les plus haut de gamme. Ming-Chi Kuo lâche plusieurs bombes : la Touch Bar serait supprimée de tous les modèles, et le connecteur magnétique MagSafe ferait son retour tout comme une connectique plus variée (USB-A et lecteur de cartes SD ?) qui ferait que la plupart des utilisateurs n'aurait plus besoin d'acheter des adaptateurs. Le MacBook Pro 14" adopterait un système de refroidissement similaire à celui du modèle 16", jugé plus efficace.Ces révélations fracassantes posent beaucoup de questions. Même s'il satisfera beaucoup de monde, comment intégrer à nouveau un connecteur MagSafe propriétaire alors que le standard USB-C est devenu la norme ? Apple va-t-elle réellement revenir sur ses choix de connectique, cinq ans plus tard alors que l'USB-C commence enfin à réellement s'installer ? Enfin, la suppression de la Touch Bar va-t-elle entraîner une baisse des tarifs, réduisant encore la faible différence entre le MacBook Air et le MacBook Pro en entrée de gamme ?Les allégations de Ming-Chi Kuo sont en tout cas alléchantes et attisent notre curiosité, d'autant que les sources de ce célèbre analyste sont souvent excellentes. Avec une telle fiche technique, les futurs modèles pourraient faire un carton auprès des détracteurs des générations tout-USB-C en place depuis 2016...