MacBook Air : un nouveau design en 2022 ?

Après la refonte du design du MacBook Pro qui pourrait survenir dès le troisième trimestre de cette année, Apple prévoirait de s'occuper du MacBook Air un peu plus tard, peut-être en 2022, clame Mark Gurman sur Bloomberg . Le petit modèle de MacBook adopterait alors les éléments inaugurés par le MacBook Pro l'année précédente, avec un design sans courbes et des angles parfaitement droits sur les parties extérieures du châssis (comme l'iPad Pro), ainsi que le grand retour de MagSafe pour la recharge magnétique en plus des ports USB-C.Cette refonte pourrait coïncider avec l'adoption d'une dalle mini-LED , que l'analyste Ming-Chi Kuo prévoyait également pour 2022. Pour l'instant, pas un mot sur la diagonale de l'écran : resterait-elle à 13,3" alors que le petit modèle de MacBook Pro basculerait à 14" ? Cette révision est en tout cas encore lointaine : il faut donc s'attendre à un nouveau modèle avec le design actuel et la future puce Apple M2 entre temps.