Apple testerait des chambres à vapeur pour l'iPhone

Entre l'adoption de la 5G et de processeurs plus puissants, la problématique de la chaleur est toujours plus importante au sein de l'iPhone. Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, cité par Apple Insider , Appledes systèmes de refroidissement utilisant des chambres à vapeur,en anglais. Prenant la forme d'une large et fine plaque métallique, la chambre à vapeur consiste à créer un circuit dans lequel un liquide va s'évaporer sous l'effet de la chaleur et déplacer rapidement celle-ci avant de reprendre sa forme liquide ( plus d'informations techniques , en anglais). C'est un principe comparable à celui des caloducs, mais plus efficace sur une plus large surface tout en prenant très peu de place.

La chambre à vapeur du Galaxy Note 20 de Samsung, par iFixit

Ming-Chi Kuo affirme que cela fait longtemps qu'Apple travaille sur les chambres à vapeur, mais les prototypes réalisés jusqu'ici poseraient des problèmes de qualité. L'analyste n'est ainsi pas confiant quant à une adoption sur les modèles qui sortiront en septembre prochain , mais ce serait donc une possibilité si le projet n'est pas finalement repoussé à l'année prochaine.