iOS 14.4 : une alerte pour les caméras non authentiques

La seconde version bêta d'iOS 14.4, dévoilée par Apple cette semaine , va mettre en place un nouveau contrôle permettant aux utilisateurs de savoir si le ou les appareils photos de leur iPhone sont bien authentiques, ont déniché nos confrères de MacRumors . Une information qui peut être utile après une réparation :, pourra-t-on lire dans l'application Réglages > Général > Informations si l'iPhone ne reconnaît pas un module authentique, iOS pouvant également donner l'information sous la forme d'une notification au premier démarrage du smartphone.

Les deux caméras arrières de l'iPhone 12

Apple a déjà mis en place des messages similaires pour l'écran ainsi que pour la batterie. Cela n'affecte en rien l'utilisation de l'iPhone : cela permet simplement aux utilisateurs de savoir si la réparation du téléphone a été faite en fonction de ce qui a été facturé, les prix pouvant fortement varier d'un réparateur à l'autre et l'origine des pièces étant difficile à contrôler. Notons au passage qu'Apple a considérablement compliqué les réparations non officielles des appareils photos de l'iPhone 12 : il n'est tout simplement plus possible de les remplacer sans utiliser les outils propriétaires d'Apple