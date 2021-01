Samsung présente un écran OLED pour ordinateur portable à webcam invisible

C'est le rêve de tous les fabricants de smartphones : parvenir à faire fonctionner la webcam directement sous l'écran. En réalisant cette prouesse technologique, il devient possible de créer des appareils sans encoche, sans poinçon, sans marge... Bref, le fameux cher à Phil Schiller . Et ce rêve ne laisse pas insensible les fabricants d'ordinateurs portables.Samsung, qui a les pieds dans les deux mondes, entend bien faire progresser les ordinateurs portables dans le même sens que les smartphones. Dans le cadre du CES, le géant sud-coréen a présenté un nouveau type d'écran OLED spécifiquement destiné aux ordinateurs portables, avec des bordures ultra-fines et une caméra qui disparaît derrière la dalle. Cette solution, Samsung la surnomme sobrement, UPC pour les intimes.Deux fois plus fin qu'un écran LCD classique (1 mm au lieu de 2,1 mm), l'écran OLED vanté par Samsung est également plus léger, passant de 180 à 130 grammes sur une diagonale de 13,3". Pour ce qui est du ratio écran/châssis, Samsung évoque le passage de 85% à 93% par rapport aux ordinateurs portables tels qu'on les connaît aujourd'hui. Il y a bien sûr les avantages habituels des écrans OLED : les fameux noirs absolus, la consommation électrique plus faible... Il y a également une faiblesse inhérente à la technologie OLED : la sensibilité de la dalle au phénomène de rémanence, qui n'est pas un problème sur smartphone mais qui est plus risqué sur un ordinateur susceptible d'afficher une interface fixe de manière prolongée.Cette solution pourrait également permettre de placer la webcam n'importe où derrière la dalle : en plein centre par exemple, elle permettrait de regarder ses interlocuteurs dans les yeux en visioconférence. C'est un sujet qui parle à Apple, qui a développé une bidouille logicielle pour atteindre le même résultat sur FaceTime avec ARKit et la caméra TrueDepth de l'iPhone. En revanche, une telle caméra serait impossible à masquer physiquement.Il reste bien sûr une question capitale, à laquelle les animations 3D de Samsung ne répondent pas : celle du rendu final. Jusqu'ici, les fabricants de smartphones qui se sont lancés dans une aventure similaire n'ont pas séduit les foules, l'emplacement de la caméra restant visible et la qualité des photos étant franchement médiocre. La vidéo diffusée par Samsung suscite la curiosité mais sans démonstration ni date de sortie, on évitera de trop s'emballer pour le moment.