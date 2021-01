L'iMac de 2021 inspiré du Pro Display XDR ?

C'est bien cette année qu'Apple dévoilera sa tant attendue refonte de l'iMac, confirme le toujours très fiable Mark Gurman sur Bloomberg . C'est à l'occasion de la transition vers les puces Apple Silicon que le tout-en-un pommé subirait son premier changement de design en neuf ans, et Mark Gurman apporte quelques précisions aujourd'hui. Noms de code J456 et J457, les nouveaux modèles remplaceraint les iMac 21,5" et 27" plus tard cette année avec un design qui trancherait nettement avec ce que l'on connaît sur les modèles actuels. Les bordures autour de la dalle seraient considérablement réduites, et l'iMac perdrait son célèbre "menton" pour se rapprocher du design de l'écran Pro Display XDR. Le dos de l'iMac deviendrait ainsi parfaitement plat.Mark Gurman n'aborde pas le sujet des diagonales, mais il avait précédemment été question d'un modèle d'entrée de gamme à 24". Les marges autour de l'écran du modèle 21,5" sont tellement importantes qu'il n'est pas impossible que ce futur modèle soit plus compact malgré l'intégration d'une dalle plus grande !, confie une source proche du projet...

L'iMac et l'écran Pro Display XDR — Image par Thomas Grove Carter

Concernant les composants utilisés, Mark Gurman n'aborde que le sujet du processeur qui ne serait pas la puce Apple M1 mais un modèle de seconde génération qui serait donc plus performant. La puce Apple M2 pourrait être secondée d'une puce Apple M2X dotée de plus de coeurs en haut de gamme, mais il n'y a pour le moment pas de précision sur le sujet.Pour ce qui est de la date de sortie, c'est là aussi plutôt flou. Les nouveaux iMac pourraient tout à fait être lancés dès la WWDC en juin... ou attendre l'automne si Apple décide de se caler sur un rythme annuel pour ses sorties de nouveaux processeurs, comme pour les puces Ax de l'iPhone.