Un Mac Pro plus petit... et un écran Apple moins cher ?

Le passage du Mac Pro à l'architecture Apple Silicon ne devrait pas avoir lieu avant 2022 — ce serait lui qui achèverait la transition d'Apple vers les puces ARM — mais Mark Gurman partage déjà quelques détails à son sujet sur Bloomberg . Le célèbre (et fiable) journaliste affirme qu'Apple n'aurait prévu de changement de design pour le Mac Pro : les modèles Apple Silicon reprendraient le châssis actuel sans modification majeure. En revanche, un modèle deux fois plus petit serait également dans les tuyaux.Mark Gurman évoque la nostalgie du Power Mac G4 Cube , sans en dire plus. Cet ordinateur cubique est connu pour être un des plus grands échecs commerciaux d'Apple, magnifique mais trop cher et mal refroidi. Il garde cependant une place à part dans l'histoire de la marque, et Apple pourrait retenter le coup du modèle intermédiaire entre l'entrée de gamme grand public (le Mac mini) et la station professionnelle (le Mac Pro).

Le Mac Pro de 2019 et le Pro Display XDR

Autre confidence très intéressante, Apple aurait entamé les travaux sur un nouveau modèle d'écran externe moins cher que le Pro Display XDR. Vendu à partir de 5 499 € avec son fameux pied optionnel à 1 099 €, l'écran actuel d'Apple est assez extraordinaire mais totalement inabordable pour le commun des mortels. Un dérivé "sans l'ordinateur" de l'écran de l'iMac pourrait offrir une alternative intéressante aux clients du Mac mini et du Mac Pro, ainsi que les utilisateurs de MacBook Air ou Pro ayant besoin d'un écran externe. Le développement de ce nouveau modèle n'en serait cependant qu'à ses débuts, et il ne sortirait ainsi probablement pas cette année.