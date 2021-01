Apple Podcasts+, un futur service de podcasts payant ?

Apple souhaiterait renforcer sa présence dans le secteur des podcasts et créer un service de podcasts payant concurrent de ceux de Spotify ou Amazon. Apple dispose de la plateforme de podcasts la plus populaire du monde mais n'a jusqu'ici jamais cherché à la monétiser. Parallèlement, ses concurrents investissent pour créer des programmes originaux et grignotant petit à petit des parts de marché ; Spotify aurait par exemple dépensé 800 millions de dollars pour racheter des entreprises spécialisées dans les podcasts ainsi que les droits exclusifs de certains programmes comme The Joe Rogan Experience.Selon The Information et Bloomberg , Apple réfléchirait à son tour à créer des podcasts originaux et les proposer au sein d'une offre payante qui pourrait prendre le nom d'Apple Podcasts+. Apple avait déjà commencé à produire des programmes originaux, mais uniquement dans l'objectif de créer des passerelles avec Apple TV+, son service de streaming vidéo lancé en fin d'année 2019.Apple aurait déjà discuté avec plusieurs partenaires dans l'objectif de créer ce nouveau service, qui pourrait voir le jour dès cette année 2021. Apple pourrait promouvoir Apple Podcasts+ en l'incluant dans son offre tout-en-un Apple One , et Apple pourrait également suivre une stratégie de lancement similaire à celle d'Apple TV+ en offrant quelques mois voire une année de gratuité à l'achat d'un produit ou à la souscription d'un autre service.