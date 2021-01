Apple TV+ : l'année gratuite encore prolongée ?

Après une première prolongation rajoutant trois mois gratuits supplémentaires aux utilisateurs d'Apple TV+ bénéficiant déjà d'une année de gratuité au service de streaming vidéo d'Apple dans le cadre de l'achat d'un produit pommé, Apple va de nouveau prolonger l'accès gratuit à sa plateforme. Selon les informations de 9To5Mac , les abonnements qui devaient devenir payants entre les mois de février et de juin resteront finalement gratuits jusqu'en juillet 2021. Pour les utilisateurs qui ont bénéficié de cette gratuité dès le lancement d'Apple TV+ en novembre 2019 et dont l'abonnement devait donc expirer en février 2021, Apple offrirait donc un total de neuf mois supplémentaires.Cette décision n'est pas tellement une surprise : Apple TV+ a subi de plein fouet la crise sanitaire due au Covid-19, avec de nombreux tournages totalement à l'arrêt en 2020 et des post-productions prenant du retard. Le catalogue de productions originales d'Apple TV+ reste donc modeste avec des nouveautés au compte-goutte, ce qui ne permet pas de susciter une fidélité suffisante.