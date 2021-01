Macs M1 : Apple bloque les apps iOS non autorisées

C'est un des petits bonus permis par l'architecture Apple Silicon qui équipe les récents Macs équipés de la puce Apple M1 : il est désormais possible de lancer des applications iOS initialement prévues pour l'iPhone ou l'iPad. Elles s'adaptent alors plus ou moins bien à une utilisation au clavier et à la souris, et les éditeurs d'applications ont donc le choix : s'ils jugent que leur application comportera trop de bugs ou n'offrira pas un comportement idéal sur le Mac, ils peuvent en bloquer l'usage.Jusqu'ici, il était cependant possible de les ouvrir quand même. Pour cela, il suffisait de récupérer le fichier .ipa de l'application téléchargée avec son identifiant Apple (avec l'aide d'un petit outil comme l'application iMazing) et elle s'ouvrait sans problème sur le Mac bien qu'elle ne soit pas accessible sur le Mac App Store.Un peu plus tôt cette semaine, il a été découvert que la dernière version bêta de macOS 11.2 mettait en place un système pour bloquer l'ouverture des fichiers .ipa non autorisés. Il n'était pas actif, mais bien là. Aujourd'hui, 9To5Mac nous apprend qu'Apple a activé cette fonctionnalité : l'ouverture d'une application iOS qui n'est pas autorisée sur le Mac déclenche désormais un message d'erreur. Le changement est aussi en place sur macOS 11.1 (puisqu'il découle des DRM du fichier .ipa délivré par l'App Store), mais sans le message d'erreur spécifique qui n'a été ajouté que sur macOS 11.2. Les applications déjà installées continuent de fonctionner, mais il n'est plus possible d'en installer de nouvelles. Fin de la récréation !