Apple testerait Touch ID sous l'écran de l'iPhone 12S

Après l'iPhone 12, Apple présentera-t-elle l'iPhone 12S ou l'iPhone 13 cette année ? Selon les sources de Mark Gurman, sur Bloomberg , les ingénieurs d'Apple considéreraient plutôt la génération de cette année 2021 comme une "année S", le suffixe traditionnellement utilisé pour les mises à jour intermédiaires. Après les changements de design de l'iPhone 12, qui accompagnent des évolutions technologiques majeures comme l'adoption de la 5G, il faudrait s'attendre à des évolutions plus mineures cette année. La dénomination finale dépendra en tout cas du département marketing d'Apple et pas des ingénieurs, et il est donc encore trop tôt pour connaître le nom de la prochaine gamme avec certitude.À neuf mois de la présentation des successeurs de l'iPhone 12, qui sont attendus pour le mois de septembre , Mark Gurman a en tout cas une petite indiscrétion à nous partager : Apple testerait l'intégration d'un capteur d'empreintes digitales directement intégré sous l'écran OLED de ses smartphones. Une technologie qui vient tout juste d'être améliorée par Qualcomm , qui est justement partenaire d'Apple pour ses modems 5G. Si elle est finalement retenue, cette technologie serait intégrée en complément et pas en remplacement de Face ID.

(lire : Les capteurs d'empreintes intégrés s'améliorent)

Le grand retour de Touch ID serait une excellente nouvelle dans cette période de crise sanitaire : ces derniers mois, la reconnaissance faciale de Face ID a montré ses limites avec le port du masque, qui rend cette technologie d'authentification biométrique totalement inopérante et oblige les utilisateurs à revenir au bon vieux code secret. Apple a déjà expliqué qu'il serait techniquement possible de faire fonctionner Face ID avec un masque , mais l'authentification serait alors moins sécurisée et Apple ne veut pas faire de compromis sur le sujet. Dès lors, l'intégration d'une alternative semble inévitable.Les rumeurs au sujet de l'intégration de Touch ID sous l'écran de l'iPhone ne sont pas nouvelles : Mark Gurman en parlait déjà dès septembre 2019 , tablant alors sur une sortie en 2020 ou en 2021. Entre temps, d'autres bruits de couloir sont apparus évoquant l'intégration de Touch ID directement sur le bouton d'allumage du téléphone , mais cette technologie déjà utilisée sur l'iPad Air 4 pourrait être plutôt réservée à un modèle d'entrée de gamme dépourvu de Face ID. Affaire à suivre, donc.