Les premiers routeurs Wi-Fi 6E arrivent déjà

Un an après la présentation de la norme Wi-Fi 6E , les premiers routeurs compatibles ont été présentés dans le cadre du CES qui se tenait la semaine dernière. Le tout premier modèle a été dévoilé par Linksys , un des partenaires habituels d'Apple qui distribue ses produits sur sa boutique en ligne . Répondant au nom de AXE8400, il est basé sur la puce Networking Pro 1200 de Qualcomm et permet d'atteindre des débits de 8400 Gbps (d'où son nom), soit une promesse de transferts allant titiller le gigaoctet par seconde dans les meilleures conditions.Couvrant près de 280 mètres carré par borne, le AXE8400 peut accueillir jusqu'à 65 appareils et peut bien sûr fonctionner en Wi-Fi Mesh. Il intègre quatre ports Ethernet Gigabit ainsi qu'un port USB-A 3.0. Le tarif est à la hauteur de la nouveauté : 449,99 dollars (une borne), 849,99 dollars (2 bornes) ou 1 199,99 dollars (3 bornes). Il sera disponiblesur certains marchés et il faudra attendre le second semestre pour une disponibilité mondiale.Dans la foulée de cette annonce, Netgear a répondu avec un son premier routeur Wi-Fi 6E qui pourrait bien coiffer au poteau celui de Linksys, puisque la disponibilité est prévue dès le premier trimestre de cette année. Le routeur Nighthawk Tri-band RAXE500, qui n'a pas été conçu en partenariat avec Lucasfilm, avance des débits pouvant cette fois grimper à 10 800 Mbps. L'appareil quatre flux sur les trois bandes de fréquences de 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz et promet plus de bande passante disponible et moins de congestion. Il intègre un port Ethernet 2,5 Gbps et cinq ports Ethernet Gigabit. Le tarif sera de 599,99 dollars l'unité.Les débuts du Wi-Fi 6E seront donc onéreux mais des modèles moins chers apparaîtront au fil du temps. Rappelons que le Wi-Fi 6E permet la prise en charge d'une nouvelle bande de fréquences, à 6 GHz en plus des bandes de 2,4 GHz et 5 GHz déjà utilisées. Cela permet d'éviter la saturation des fréquences dans les environnements chargés et cela permet également d'obtenir des débits plus rapides sur de courtes distances (au sein d'une même pièce). Aucun appareil d'Apple n'est encore compatible ; il se murmure que l'iPhone 12S/13 prévu attendu au mois de septembre prochain pourrait être le premier à en profiter