Cherry, nouveau film des frères Russo sur Apple TV+

Nico Walker, aide-soignant dans l'armée américaine, revient de la guerre d'Irak. Au pays, il souffre du trouble de stress post-traumatique. Il commence alors à consommer des opioïdes. Pour financer son addiction, il se met à braquer des banques dans la région de Cleveland.

Un nouveau long-métrage va faire son apparition sur Apple TV+ le 12 mars 2021 : il s'agit de, dont la bande-annonce vient d'être diffusée. Adaptation du roman semi-autobiographique éponyme de Nico Walker, le film est réalisé par les frères Anthony et Joe Russo. Aux rôles principaux, Tom Holland et Ciara Bravo tiennent la barre de ce drame. Avant son arrivée sur le service de streaming d'Apple, le film sortira dans quelques salles de cinéma le 26 février ; une manoeuvre qui le rendra éligible à certains prix et récompenses.Les droits de ce film ont coûté 40 millions de dollars à Apple, qui cherche tant bien que mal à donner un peu d'épaisseur à son catalogue de productions exclusives. Faute de suffisamment de contenus suite à la crise sanitaire traversée en 2020, Apple continue de prolonger la période de gratuité d'Apple TV+ pour les utilisateurs ayant acheté un de ses produits.