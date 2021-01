Un bug d'économiseur d'écran sur certains Macs M1

Certains utilisateurs de Macs équipés de la puce Apple M1 se plaignent d'un bug touchant l'économiseur d'écran, qui a visiblement une petite tendance à se lancer de manière inopinée sans pouvoir être désactivé ensuite. Selon les témoignages glanés par MacRumors , le bug aurait un lien avec l'activation de la fonctionnalité de permutation d'utilisateur rapide, qui permet de passer d'un utilisateur à l'autre sans fermer sa session.Pour reprendre le contrôle de la machine, il suffit de fermer puis d'ouvrir l'écran de son MacBook Air ou son MacBook Pro, ou de placer son doigt sur le capteur d'empreintes digitales Touch ID. Alternativement et pour le Mac mini, la combinaison de touches Contrôle + Commande + Q permet de verrouiller instantanément l'écran, Maj + Commande + Q permet de se déconnecter de sa session et Option + Commande + Bouton d’alimentation (ou Touche d’éjection) permet de mettre le Mac en veille.Si cette petite mésaventure vous arrive, sachez donc que le bug est référencé et sera sans doute rapidement résolu par Apple avec une mise à jour de macOS. Si le problème persiste et se montre trop pénible, vous pouvez temporairement désactiver fonctionnalité de permutation d'utilisateur rapide dans les Préférences Système.