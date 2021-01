Qualcomm voudrait s'attaquer à la puce Apple M1

La puce Apple M1 , première représentant du projet Apple Silicon , a impressionné le grand public mais également le reste de l'industrie. Si les annonces d'Apple sonnent comme un signal d'alarme pour Intel, ce n'est pas le cas chez Qualcomm qui semble plutôt voir cela comme une opportunité : maintenant qu'Apple a prouvé qu'il était bien possible de basculer avantageusement sur l'architecture ARM, cela pourrait donner des idées à d'autres fabricants et Qualcomm compte bien être au rendez-vous.Selon WinFuture , Qualcomm préparerait ainsi un nouveau processeur destiné à concurrencer la puce Apple M1. Nom de code SC8280, il serait testé sur des plateformes intégrant jusqu'à 32 Go de RAM (comme Apple), un modem 5G et un écran de 14". La puce serait logiquement nettement plus grande que les modèles utilisés sur smartphone.Le lancement du projet Apple Silicon n'était une surprise pour personne, les puces ARM ayant fait des progrès considérables ces dernières années et Intel ayant parallèlement rencontré du mal à se réinventer. L'industrie des semi-conducteurs vient de vivre un petit séisme, et la nouvelle bataille qui s'ouvre pourrait rebattre les cartes. Si Qualcomm parvient à séduire les fabricants d'ordinateurs avec une puce Snapdragon capable de remplacer avantageusement les processeurs d'Intel équivalents, il ne faudra pas longtemps pour que ARM se fasse une vraie place dans l'informatique grand public. Microsoft aurait d'ailleurs déjà senti le vent tourner, la firme de Redmond ayant visiblement aussi l'intention de créer ses propres puces ARM ... Le retour du Windows sur Mac, qui dépend de la disponibilité d'une licence ARM du système d'exploitation de Microsoft, pourrait ainsi prendre moins de temps qu'on pourrait le croire.