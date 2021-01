VLC est maintenant optimisé pour Apple Silicon

Petit à petit, les éditeurs d'applications s'adaptent à la nouvelle architecture Apple Silicon. Un peu plus de deux mois après la sortie des premiers Macs équipés de la puce Apple M1 , VideoLAN vient de lancer sa version optimisée de VLC pour la nouvelle plateforme d'Apple. Numérotée 3.0.12.1, cette nouvelle mouture permet donc de se passer de l'émulation de Rosetta pour bénéficier pleinement de la puissance de la puce Apple M1, et VLC est également pleinement optimisé pour macOS 11 Big Sur.Il y a pour l'instant un petit micmac pour bénéficier de la version optimisée de VLC pour Apple Silicon : il faut d'abord disposer de la version 3.0.12 de VLC (en mettant à jour une version déjà installée ou en la téléchargeant à cette adresse ), celle qui est également disponible pour les Macs équipés de processeurs Intel, avant de pouvoir lancer le processus de mise à jour vers la version 3.0.12.1. L'application n'est en effet pas universelle : il y a pour le moment une version pour Intel et une version distincte pour Apple Silicon, d'où la double mise à jour.