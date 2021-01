Apple Pay lancé chez Qonto, Sodexo et Banque Palatine

Trois nouveaux établissements viennent de rejoindre la liste des partenaires d'Apple Pay : Qonto, Sodexo et la Banque Palatine. Qonto est une néobanque française qui est spécialisée dans les comptes professionnels pour les entreprises, les indépendants et les associations ; son arrivée avait été annoncée dès février 2020 . Pour Sodexo, il s'agit bien sûr du Pass Restaurant concurrent de UpDéjeuner (ex Chèque Déjeuner), Swile (ex Lunchr), Apetiz et Ticket Restaurant Edenred, tous déjà présents sur Apple Pay ; le lancement de Sodexo était prévu le mois dernier, mais il y a eu un pépin de dernière minute . La Banque Palatine, enfin, est une filiale du Groupe BPCE qui prend en charge Apple Pay depuis ses débuts il y a cinq ans.Si vous êtes client d'un de ces trois établissements, vous pouvez donc ajouter votre carte à l'application Wallet et commencer à payer sans contact avec votre iPhone ou votre Apple Watch dès aujourd'hui. Parmi les banques déjà annoncées mais encore attendues, on retrouve Wormser Frères et BforBank qui avait il y a quelques semaines promis un lancement dès ce mois de janvier 2021.