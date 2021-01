Le Wi-Fi 6E bientôt autorisé en France

Un an après la présentation de la norme , les premiers routeurs Wi-Fi 6E ont été présentés la semaine dernière dans le cadre du CES. Ils seront commercialisés d'ici cet été, mais l'information reste au conditionnel au niveau européen où la législation n'a pas encore évolué pour autoriser l'exploitation de la bande des 6 GHz par cette technologie.Les fréquences utilisées par cette bande ont aujourd'hui d'autres usages. L'Agence nationale des fréquences (ANFR) a par exemple voulu s'assurer que le spectre pourrait être partagé sans risque avec les faisceaux hertziens. Autre crainte ayant cette fois conduit à un compromis, le choix de limiter les émissions entre 5 945 et 6 425 MHz au lieu d'un maximum de 7 125 MHz a été fait pour éviter les interférences avec le système de contrôle automatique du trafic ferroviaire (CBTC). Les négociations ont été longues mais un consensus européen a été trouvé en novembre 2020. Selon les informations communiquées par l'ANFR à nos confrères de 01net , un arrêté du Premier ministre sera prochainement publié et la transposition par l'Arcep devrait avoir lieu durant le mois de mars.Tout devrait donc être dans les clous pour l'arrivée des premiers produits compatibles avec cette nouvelle norme, qui inaugure donc une troisième bande pour une plus grande fiabilité dans les environnements saturés et des débits plus rapides à courte distance, au sein d'une même pièce. Le premier produit d'Apple à être compatible avec le Wi-Fi 6E pourrait être le prochain modèle d'iPhone attendu pour le mois de septembre.