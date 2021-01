Apple débloque les apps iOS non autorisées sur Mac M1

Un tel revirement est très inhabituel de la part d'Apple : après avoir bloqué l'installation des applications iOS non autorisées à fonctionner sur macOS sur les Macs équipés de la puce Apple M1, Apple a mis fin à ce blocage trois jours plus tard. Comme l'ont remarqué certains utilisateurs , il est à nouveau possible d'installer toutes les applications iOS sur les Macs Apple M1 ce mardi soir.C'est une particularité des puces Apple Silicon : il est désormais possible de lancer des applications iOS sur le Mac, qu'elles aient été initialement prévues pour l'iPhone ou l'iPad. Apple a cependant mis en place un garde-fou au cas où l'application comporte trop de bugs et/ou que son éditeur ne souhaite pas sa présence sur le Mac : au moment de la soumission de leur application, les développeurs peuvent tout simplement choisir de bloquer leur usage sur macOS. Ce blocage n'est cependant que superficiel : il suffit de récupérer le fichier .ipa de l'application téléchargée avec son identifiant Apple pour que celle-ci puisse être tout de même ouverte sur le Mac. Pour cela, on peut par exemple utiliser l'application gratuite iMazing On ne sait pas si Apple a changé d'avis, simplement différé le blocage ou s'il s'agit d'un bug temporaire. Si vous comptiez installer certaines applications iOS non autorisées sur votre Mac Apple M1, mieux vaut ne pas tarder !