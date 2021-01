iFixit : l'arceau des AirPods Max est bien interchangeable

Le démontage des AirPods Max par iFixit aura mis du temps (une première partie avait été publiée le mois dernier mais ce n'est qu'aujourd'hui qu'il a été complété), mais il est comme d'habitude magnifiquement réalisé et permet de mieux comprendre la conception du casque audio d'Apple, de la complexité du démontage au positionnement des deux batteries dans un seul écouteur en passant par l'impressionnant système de charnière rotative et... le connecteur utilisé pour l'arceau.On croyait initialement l'arceau des AirPods Max inamovible. Non seulement il ne l'est pas, mais il est très facile à déconnecter. Apple a utilisé un petit connecteur qui ressemble fortement à une prise Lightning simplifiée qui permet à la fois de connecter l'arceau aux écouteurs et d'offrir une connexion filaire entre les deux pour le transfert des données et l'alimentation électrique. Pour déconnecter l'arceau, il suffit ainsi d'utiliser l'outil d'éjection de carte SIM de l'iPhone (ou un bête trombone) dans un trou situé sur le haut de chaque écouteur, et de tirer.Ceci est une excellente nouvelle pour la réparabilité du casque d'Apple, dont le bandeau en tissu est susceptible de moins bien vieillir que le reste de l'appareil. Et ceci ouvre aussi la porte à un certain niveau d'interchangeabilité ! En fouillant dans les sources de la version bêta d'iOS 14.4, le site 9To5Mac a déniché une référence à la détection du: si iOS est capable de détecter le type d'arceau utilisé, c'est qu'il en existe plusieurs. Il reste à Apple le choix de nous les présenter et pourquoi pas de proposer différents types d'option à la commande ou après l'achat...Si iFixit a été déçu par l'usage généreux de colle et de vis différentes, le site a été ébloui par la complexité et la précision de l'assemblage et des composants utilisés. Comparant le casque à deux modèles concurrents (Sony WH-1000XM4s et Bose NC 700), iFixit s'est lancé dans une comparaison humiliante pour ces derniers,alors que le casque d'Appleet permet de mieux en accepter le prix. Les AirPods Max écopent de la note de réparabilité de 6/10, ce qui est loin d'être mauvais : c'est 6 points de plus que les AirPods Pro ou classiques...