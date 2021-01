Rappel : Apple ne participe pas aux soldes

Les soldes d'hiver débutent aujourd'hui, mercredi 20 janvier 2021, et ils seront valables quatre semaines jusqu'au mardi 16 février inclus. L'occasion de faire un petit rappel : Apple n'a jamais participé, ne participe pas (et ne participera probablement jamais) aux soldes. Il n'y a donc pas la moindre remise sur l'Apple Store officiel aujourd'hui, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas possible d'obtenir un rabais sur vos achats.Des déstockages et autres offres promotionnelles peuvent en effet avoir lieu chez les revendeurs, et nous avons déjà publié quelques premières bonnes affaires dans notre rubrique Bons Plans . Vous pouvez également traquer les différentes remises et trouver la bonne promo sur notre comparateur de prix . N'oubliez pas, si vous êtes étudiant ou enseignant, que vous pouvez bénéficier d'une remise de 10% sur l'achat d'un Mac (hors Mac mini et Mac Pro) ou de 5% sur l'achat d'un iPad Air ou Pro sur l'Apple Store éducation . Apple écoule également ses produits reconditionnés avec un rabais de 15% sur le Refurb Store Vous l'aurez peut-être remarqué si vous avez l'habitude de lire nos colonnes, les bons plans sur les produits d'Apple sont moins nombreux que d'habitude ces derniers temps. Cela est dû à de multiples facteurs : entre les difficultés de production et d'approvisionnement en Chine suite à la crise sanitaire, la demande accrue sur certains produits pendant les périodes de confinement et le succès de certains produits récents, Apple et les revendeurs n'ont pas besoin de rabais pour écouler des stocks qu'ils ont déjà du mal à remplumer. Pour certaines références, notamment du côté de certains modèles d'iPhone ou de Macs équipés de la puce Apple M1, il est déjà bien de pouvoir trouver du stock disponible sans délai...