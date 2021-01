Cote de l'occasion : le site Mac2Sell est de retour

En sommeil depuis quelques années, le site Mac2Sell annonce son grand retour cette semaine avec un design et des cotations complètement repensés. Le site, qui avait été lancé par les éditeurs de MacPlus en 2007, permet d'évaluer la cote du marché de l'occasion de tous les produits d'Apple afin de revendre ses anciens appareils au bon prix. Étape logique suite à l'achat d'un nouveau Mac, iPhone, iPad ou Apple Watch, la revente sur le marché de l'occasion n'est pas toujours simple et Mac2Sell peut donc fournir une estimation de la valeur de votre machine en fonction de ses différentes caractéristiques techniques.Bien sûr, il ne s'agit que d'estimations et la réalité du marché, selon votre région et la demande du moment, peut être légèrement différente. À l'époque, Mac2Sell pouvait d'ailleurs avoir tendance à donner des estimations assez généreuses et il convient donc de garder un minimum de recul et prendre les cotes indiquées comme une indication utile mais pas comme une vérité absolue ; les négociations sur les sites de petites annonces peuvent parfois être rudes.