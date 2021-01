Apple Pay disponible chez Wormser Frères

Grosse semaine pour Apple Pay : dans la foulée du lancement du service de paiement mobile d'Apple chez Qonto, Sodexo et Banque Palatine , la banque familiale privée Wormser Frères a annoncé l'activation d'Apple Pay pour ses clients détenant une carte de paiement VISA. Wormser Frères avait promis l'arrivée prochaine d'Apple Pay dès l'été dernier , incluant sa filiale Manager.one qui s'est lancée en décembre avec un peu d'avance sur sa maison mère.La liste des établissements ayant annoncé la prise en charge prochaine d'Apple Pay se réduit donc comme peau de chagrin. Il ne reste plus que BforBank qui doit se lancer dès ce début d'année 2021, ainsi que l'offre pour adolescents de Kard qui avait promis une prise en charge en 2020, sans nouvelle depuis. Les grosses nouveautés d'Apple Pay pourraient venir de secteurs connexes dans les prochains mois : on attend notamment à la possibilité peut-être imminente de valider son passe Navigo sur le réseau de transport parisien directement avec son iPhone ou son Apple Watch.