Les podcasts éditorialisés avec Apple Podcasts Spotlight

Voilà un nouveau signe qu'Apple s'intéresse de plus en plus à son activité de podcasts : une nouvelle fonctionnalité vient d'être annoncée pour Apple Podcasts qui va gagner une fonctionnalité éditoriale mensuelle appelée Apple Podcasts Spotlight. Il s'agit simplement de mettre en avant des créateurs de podcasts méconnus et jugés talentueux. La première édition est consacrée à Chelsea Devantez et son Celebrity Book Club . Cette mise en avant implique une présence proéminente dans la section Explorer d'Apple Podcasts ainsi que des posts dédiés de la part d'Apple sur les réseaux sociaux.Cette nouvelle fonctionnalité est annoncée alors que les rumeurs prêtent à Apple l'intention de se lancer dans la création de podcasts originaux pour concurrencer les offres de Spotify ou Amazon. Un service payant appelé Apple Podcasts+ pourrait être lancé dès cette année et rejoindre les autres services d'abonnement d'Apple au sein de l'offre Apple One