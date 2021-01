AirPods Max : des problèmes d'autonomie en veille ?

Un peu plus d'un mois après la sortie des AirPods Max , quelques voix commencent à se faire entendre au sujet d'un possible bug dans la mise en veille du casque audio d'Apple. Nos confrères de MacRumors ont rassemblé plusieurs témoignages d'utilisateurs constatant une forte baisse de la batterie lorsque le casque n'est pas utilisé, celle-ci pouvant dans certains cas tomber à zéro pendant la nuit alors qu'elle était encore à un niveau satisfaisant la veille. La majorité des cas mentionne une chute de 10 à 12% de la batterie par jour de non-utilisation, ce qui est déjà trop.Apple a déjà détaillé le fonctionnement de la mise en veille des AirPods Max : le mode basse consommation est censé s'activer dans les cinq minutes suivant l'inactivité du casque (c'est même immédiat s'il est rangé dans son étui), qui n'est pas équipé d'un bouton d'extinction. Un mode de veille plus profonde s'active après 72 heures hors de l'étui, ou après 18 heures dans l'étui.Apple ne s'est pour le moment pas exprimée sur le sujet, mais tout semble pointer vers un problème logiciel empêchant le casque d'activer sa mise en veille. Si tel est bien le cas, une mise à jour pourrait rapidement venir redonner un comportement normal aux AirPods Max. Si vous rencontrez un problème logiciel avec le casque audio d'Apple, sachez qu'il est possible d'en forcer le redémarrage : pour cela, maintenez le bouton de contrôle du bruit et la Digital Crown enfoncés jusqu'à ce que le témoin lumineux clignote en orange.