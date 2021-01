Apple lance les coloris bleu et gris des Beats Flex

Lancés en octobre dernier , les Beats Flex ont remplacé les BeatsX avec des composants améliorés et un tarif divisé par deux. Les écouteurs sans fil (avec tour de cou) ont gagné l'intégration de la puce Apple W1 qui permet une meilleure communication avec l'iPhone et une plus grande autonomie (12 heures au lieu de 8 heures) ainsi que la recharge rapide par USB-C. Alors que les BeatsX coûtaient 99,95 €, les Beats Flex sont affichés à 49,95 € sur l'Apple Store Apple avait initialement présenté quatre coloris mais seulement deux étaient initialement disponibles. Un manque qui a été corrigé hier : il est désormais possible de commander les Beats Flex en bleu ardent ou en gris fumé en plus du noir Beats et du jaune yuzu.Vous pouvez retrouver ces modèles chez Apple ( bleu jaune ) ainsi que les revendeurs comme Amazon ( bleu jaune ), la Fnac ( bleu jaune ), Darty ( bleu jaune ) et Boulanger ( bleu jaune ). Ces écouteurs sont également référencés sur notre comparateur de prix , sur lequel vous pouvez créer une alerte pour recevoir un e-mail en cas de baisse des tarifs chez un revendeur.