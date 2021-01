De très faibles parts de marché pour Apple TV+

Un peu plus d'un an après le lancement d'Apple TV+ , le service de streaming d'Apple peine à grappiller des parts de marché. Selon une étude de JustWatch qui nous est partagée par 9To5Mac , Apple ne se serait arrogée que 3% du marché américain sur le quatrième trimestre de 2020. Netflix est solide leader avec 31% du marché, suivi d'Amazon Prime Video avec 22% de parts. Vient ensuite Hulu avec 14% puis Disney+ qui est déjà à 13%. HBO Max monte à 9%, puis on retrouve Peacock à 6%.Apple TV+ a joué de malchance en se lançant juste avant la pandémie de Covid-19 qui a conduit à l'arrêt de tous les tournages et au retard des autres étapes de la production. Le catalogue disponible est donc encore peu étoffé et les nouveautés peu fréquentes, ce qui peine à séduire un nouveau public face à une concurrence large et variée. Les parts de marché d'Apple TV+ pourraient d'ailleurs être assez virtuelles, Apple ne cessant de prolonger l'accès gratuit pour les clients de ses produits. Apple s'est mise à racheter les droits de quelques films — on a pu découvrir la bande-annonce decette semaine — mais manque pour le moment de gros-porteurs capables de déclencher des salves d'abonnements à eux tout seuls.