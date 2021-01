Apple réduirait la production de l'iPhone 12 mini

Il était très attendu par les amateurs de petites diagonales, mais il peinerait finalement à rencontrer un large public : l'iPhone 12 mini se vendrait moins bien que prévu . Selon les analystes de Morgan Stanley , Apple procéderait à une réallocation des capacités de production pour le prochain trimestre avec deux millions d'iPhone 12 mini en moins... pour deux millions d'iPhone 12 Pro en plus : les modèles haut de gamme se vendraient mieux que l'année dernière malgré des différences techniques moins marquées avec les modèles classiques. La répartition des ventes serait très différente d'un pays à l'autre, l'iPhone 12 Pro étant visiblement préféré aux États-Unis alors que c'est l'iPhone 12 qui serait en tête en Chine.Malgré des chiffres inférieurs aux attentes pour l'iPhone 12 mini, les ventes d'iPhone dans leur ensemble seraient au plus haut et Apple pourrait avoir atteint de nouveaux records pendant les fêtes de fin d'année. Nous aurons plus de détails très bientôt : Apple annoncera ses résultats trimestriels ce 27 janvier.