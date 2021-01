Apple cesse de vendre les écrans UltraFine de LG

Après une disponibilité toute relative ces derniers mois, Apple vient de cesser la commercialisation des écrans UltraFine de LG sur l'Apple Store. Apple vend tout un tas d'accessoires de fabricants tiers qui vont et viennent sans qu'on en fasse tout un plat, mais les écrans UltraFine de LG avaient une particularité : ils avaient été conçus en partenariat avec Apple et étaient officiellement conseillés suite au retrait d'Apple du marché des moniteurs en 2016. Il y avait deux modèles : 23,7" 4K (initialement 21,5" 4K) pour 749 € et 27" 5K pour 1 399 €

L'écran UltraFine 27" 5K de LG

Les écrans UltraFine de LG étaient loin des standards de design d'Apple, présentaient des limitations en connectique et la prise en charge de macOS n'était pas toujours optimale, mais les dalles utilisées étaient de très bonne facture et c'était toujours mieux que rien. Apple s'est finalement remise à concevoir des écrans avec le Pro Display XDR lancé avec le Mac Pro en fin d'année 2019, mais l'écran professionnel de 32" d'Apple ne boxe pas du tout dans la même catégorie que les écrans UltraFine de LG : son tarif de 5 499 € (avec pied optionnel !) le rend inabordable pour la plupart des bourses. Il se murmure qu'Apple aurait débuté les travaux sur un modèle plus petit et moins cher qui pourrait venir combler le vide laissé par les écrans UltraFine, mais le lancement ne serait pas pour tout de suite.