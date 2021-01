Nouvelle rumeur d'encoche plus petite pour l'iPhone 13

Quatre ans après la sortie de l'iPhone X, le système de reconnaissance faciale de Face ID s'apprêterait enfin à vivre sa petite révolution cette année. Selon les sources de DigiTimes , Apple reverrait la conception et l'organisation des composants frontaux de l'iPhone, ce qui permettrait de réduire la taille de l'encoche. La publication taïwanaise ne donne pas plus de précisions sur le sujet, mais ce n'est pas la première fois qu'il est abordé : les bruits de couloir dont nous disposons jusqu'ici, de Macotakara et duUniverseIce, évoquent une réduction de l'épaisseur de l'encoche et non de sa largeur, contrairement au rendu ci-dessous qui nous est proposé par MacRumors Pour l'instant, les grands noms de la rumeur comme Ming-Chi Kuo et Mark Gurman n'ont pas encore apporté leur contribution sur ce point précis du portrait-robot de l'iPhone 13 (ou 12S, quel que soit son nom). Prudence, donc ! Mark Gurman, justement, nous a partagé une intéressante indiscrétion la semaine dernière : Apple testerait actuellement l'intégration de la reconnaissance d'empreintes digitales de Touch ID directement sous l'écran, en complément de Face ID dont l'efficacité est mise à mal par le port du masque.