Le casque de réalité virtuelle d'Apple serait un produit de niche

Les travaux d'Apple sur la réalité virtuelle et augmentée suivent leur cours et l'année 2022 tiendrait toujours la corde pour le lancement du casque VR pommé, les lunettes de réalité augmentée étant prévues pour plus tard. Mark Gurman, qui revient sur le sujet sur Bloomberg , nous avait déjà parlé de ces projets en juin dernier : le casque porterait le nom de code N301, contre N421 pour les lunettes.Aujourd'hui, le journaliste précise un élément important : le casque ne serait absolument pas conçu pour être un produit de grande consommation comme l'iPhone. Au contraire, il s'agirait d'un produit de niche, vendu très cher (largement au-dessus de la barre des 1 000 €) et qui serait destiné à préparer les développeurs et le public à l'arrivée des lunettes. Apple ne s'attendrait ainsi pas à en vendre plus d'un par jour et par boutique, un peu comme le Mac Pro.

L'Oculus Quest de Facebook

L'engin serait très puissant, avec un processeur ARM conçu en interne plus performant que la puce Apple M1. Il y aurait même un ventilateur pour éviter les hausses de température ! Les écrans utilisés seraient de très haute résolution, plus que sur les modèles concurrents, et ils seraient placés plus près des yeux ; il ne serait pas question de l'utiliser avec des lunettes, mais Apple donnerait la possibilité de glisser des verres correcteurs.Le casque offrirait un environnement immersif pour le jeu vidéo, la lecture de vidéos et la communication. L'appareil serait équipé de caméras pour la réalité augmentée, mais les fonctionnalités seraient plus limitées — Mark Gurman mentionne des expérimentations avec un clavier flottant sur lequel il serait possible de taper avec ses mains. Pour le confort et surtout le poids, Apple opterait pour des finitions en tissu.Pour ce qui est des lunettes, il s'agirait bien sûr uniquement de réalité augmentée, des informations (notifications, directions, etc.) pouvant être diffusées sur les verres alors que l'utilisateur continuerait de voir son environnement. Il s'agit d'un énorme challenge technologique et l'objectif initial de 2023 ne serait en revanche plus d'actualité : une source proche du projet prévient qu'il y a sans doute encore quelques années de travail avant de pouvoir envisager une commercialisation.