iOS 14.4 en version RC : la liste des nouveautés

iOS 14.4 includes the following improvements for your ‌iPhone‌:

- Smaller QR codes can be recognized by Camera

- Option to classify Bluetooth device type in Settings for correct identification of headphones for audio notifications

- Notifications for when the camera on your ‌iPhone‌ is unable to be verified as a new, genuine Apple camera in ‌iPhone 12‌, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro and iPhone 12 Pro Max



This release also fixes the following issues:

- Image artifacts could appear in HDR photos taken with ‌iPhone 12 Pro‌

- Fitness widget may not display updated Activity data

- Typing may be delayed and word suggestions may not appear in the keyboard

- The keyboard may not come up in the correct language in Messages

- Audio stories from the News app in CarPlay may not resume after being paused for spoken directions or Siri

- Enabling Switch Control in Accessibility may prevent phone calls from being answered from the Lock Screen

Un peu plus d'un mois après l'apparition de sa première bêta , iOS 14.4 est hier soir entré en version RC, pour. Cela signifie que si aucun bug majeur n'est détecté, c'est cette version qui sera déployée pour le grand public dans les prochains jours. Et plutôt que de nous laisser chercher, la version RC d'iOS 14.4 est publiée avec la liste des changements qui sont apportés par cette mise à jour.Selon la liste communiquée par Apple, iOS 14.4 apporte trois nouveautés principales : la reconnaissance de codes QR plus petits avec l'application Appareil Photo, une option pour classer les appareils Bluetooth par type dans l'application Réglages afin de permettre l'identification des casques pour les notifications audio, et la mise en place de notifications lorsque l'iPhone n'est pas en capacité de reconnaître l'authenticité de ses appareils photos. Cette nouveauté, déjà repérée la semaine dernière, obligera les réparateurs à plus de transparence. Apple annonce également la correction de multiples bugs dont vous trouverez le détail ci-dessous.C'est aussi iOS 14.4 qui devrait permettre la fonctionnalité de transfert musical faisant appel à la puce Apple U1 sur le HomePod mini. Sauf surprise, c'est également cette version qui devrait mettre en place les fameux panneaux donnant aux utilisateurs la possibilité d'autoriser ou d'interdire le suivi publicitaire par les différentes applications tierces. À moins d'un gros pépin, la version finale d'iOS 14.4 devrait être mise à la disposition du grand public dans le courant de la semaine prochaine ou de la semaine suivante au plus tard.