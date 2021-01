macOS 11.2 va corriger le bug de Bluetooth des Macs M1

‌macOS Big Sur‌ 11.2 improves Bluetooth reliability and fixes the following issues:

- External displays may show a black screen when connected to a Mac mini (M1, 2020) using an HDMI to DVI converter

- Edits to Apple ProRAW photos in the Photos app may not save

- iCloud Drive could turn off after disabling the ‌iCloud Drive‌ Desktop & Documents Folders option

- System Preferences may not unlock when entering your administrator password

- Globe key may not display the Emoji & Symbols pane when pressed

Tout comme iOS 14.4 , macOS 11.2 est hier soir entré en version RC, pour. Un peu plus d'un mois après la première bêta , Apple estime que sa mise à jour est prête et prendra les prochains jours pour vérifier que tout va bien. Si aucun bug majeur n'est détecté, c'est cette version qui sera déployée pour le grand public.Cette mise à jour n'apportera pas de nouvelle fonctionnalité mais permettra de corriger quelques bugs. Il y a un correctif qui était très attendu : celui du bug de fiabilité de la connexion Bluetooth des Macs équipés de la puce Apple M1 (quelques utilisateurs affirmant avoir rencontré le même problème sur des Macs avec processeur Intel). Ce problème pouvait causer des micro-coupures dans la connexion Bluetooth, entrainant des saccades ou des tressautements avec un casque audio, une souris ou un clavier externe.Apple liste également la correction de quelques bugs très spécifiques, comme l'affichage noir sur l'écran externe d'un Mac mini M1 lorsque ce dernier est connecté avec un adaptateur HDMI vers DVI, un défaut dans l'enregistrement des photos Apple ProRAW dans l'application Photos, une désactivation d'iCloud Drive à la désactivation de l'option de sauvegarde du Bureau et du dossier Documents, l'application Préférences Système qui pouvait ne pas de déverrouiller après la saisie du mot de passe administrateur ou encore le non fonctionnement sporadique de la touche dédiée aux emojis et aux symboles sur les MacBook Air et MacBook Pro équipés de la puce Apple M1.Si cette version RC de macOS 11.2 pour l'instant réservée aux développeurs donne satisfaction à Apple, on devrait la retrouver telle quelle pour le grand public d'ici une semaine ou deux.