Un nouveau cadran Unité pour watchOS 7.3

Une nouvelle mise à jour logicielle est en approche pour l'Apple Watch : watchOS 7.3 est hier soir entré en version RC, ou, ce qui signifie que la sortie de cette nouvelle version pour le grand public est très proche. Apple a profité de l'occasion pour dévoiler un nouveau cadran qui fera son apparition sur cette version : nommé Unité, il reprend les couleurs du drapeau pan-africain et offre des variations de formes et de tailles en fonction de vos mouvements tout au long de la journée. Le cadran comprend deux complications : l'heure au milieu et une ligne au choix en bas.

Copies d'écran par 9To5Mac

watchOS 7.3 includes new features, improvements, and bug fixes, including:

- Unity watch face—inspired by the colors of the Pan-African Flag, the shapes change throughout the day as you move creating a face that’s unique to you

- Time to Walk for Apple Fitness+ subscribers—an audio experience in the Workout app where guests share inspiring stories as you walk

- ECG app on Apple Watch Series 4 or later in Japan, Mayotte, Philippines, and Thailand

- Irregular heart rhythm notifications in Japan, Mayotte, Philippines, Taiwan, and Thailand

- Fix for an issue where Control Center and Notification Center may be unresponsive when Zoom is enabled

watchOS 7.3 met également en place une nouvelle fonctionnalité intitulée Time to Walk pour les abonnés à Apple Fitness+, le service de cours de sport en ligne d'Apple qui n'est pas disponible en France : Apple promet. Tout un programme, donc. watchOS 7.3 permet également l'activation de l'électrocardiographe et des notifications de rythme cardiaque irrégulier au Japon, à Mayotte, aux Philippines et en Thaïlande. Apple communique enfin sur la correction d'un bug causant le blocage du centre de contrôle et du centre de notifications lors de l'usage de l'application Zoom.Si tout se passe bien avec cette version RC de watchOS 7.3, la version finale de cette mise à jour devrait être déployée pour le grand public d'ici une à deux semaines au plus tard. Cette mise à jour de l'Apple Watch sera accompagnée d'iOS 14.4 pour l'iPhone et l'iPad et de macOS 11.2 pour le Mac.