Quels seront les appareils compatibles avec iOS 15 ?

Avec quels appareils la version 15 d'iOS sera-t-elle compatible ? Selon les informations de nos confrères d'iPhoneSoft , Apple pourrait abandonner la prise en charge de certains anciens modèles cette année. L'iPhone 6s, l'iPhone 6s Plus et l'iPhone SE original seraient ainsi privés de mise à jour, tout comme l'iPad mini 4, l'iPad Air 2 et l'iPad 5. En novembre dernier, The Verifier avait déjà affirmé qu'iOS 15 abandonnerait les iPhone 6s et SE de première génération. L'iPod touch de septième génération serait logiquement toujours compatible.Du côté de l'iPhone, iOS 15 serait donc compatible avec l'iPhone 7 et 7 Plus, l'iPhone 8 et 8 Plus et l'iPhone SE de 2020, en plus de tous les modèles à encoche sortis depuis l'iPhone X. Du côté de l'iPad, iPadOS 15 nécessiterait un iPad mini 5, un iPad 6 ou supérieur, un iPad Air 3 ou supérieur ou un iPad Pro. Notez que l'indisponibilité d'iOS 15 pour certains anciens modèles ne signifie pas pour autant qu'Apple va les laisser totalement tomber. Ils bénéficieront en effet toujours des différentes mises à jour de sécurité nécessaires ; Apple continue de mettre à jour iOS 12 pour les modèles d'iPhone et d'iPad non compatibles avec iOS 13 et 14. La présentation d'iOS 15 est attendue pour le mois de juin, à l'occasion de la WWDC, pour une sortie en septembre.