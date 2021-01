Apple repenserait le design de ses ordinateurs portables

La transition du Mac vers l'architecture Apple Silicon n'a pas entraîné de changement de design du côté du MacBook Air et du MacBook Pro, mais ce n'est que partie remise : selon Mark Gurman, célèbre journaliste de Bloomberg dont les sources sont toujours excellentes, Apple préparerait un important changement de design pour tous ses portables. Mot d'ordre : écouter les demandes des clients.Cette décision entraînerait plusieurs revirements. À la surprise générale, le connecteur magnétique MagSafe ferait son grand retour sur les deux gammes en complément des ports USB-C. Apple rajouterait également le très regretté lecteur de cartes SD sur les MacBook Pro. Et la clivante Touch Bar ferait définitivement ses bagages ! Apple préparerait également l'ajout optionnel de la connectivité cellulaire, mais ce ne serait pas pour tout de suite.

Le connecteur MagSafe

Alors que l'analyste Ming-Chi Kuo prévoit un lancement au troisième trimestre de cette année 2021 pour le MacBook Pro, la refonte du MacBook Air pourrait être dévoilée en fin d'année 2021 ou en début d'année 2022 selon Mark Gurman. Apple réduirait encore les marges autour de l'écran, qui conserverait sa diagonale de 13,3 pouces (alors que le petit MacBook Pro passerait à 14 pouces), et le MacBook Air serait plus compact, plus fin et plus léger. Apple aurait planché sur un modèle avec un écran de 15 pouces, mais cette option n'aurait pas été retenue. Mark Gurman précise en revanche que ce MacBook Air entièrement repensé serait plus haut de gamme, vendu en complément et non en remplacement du modèle actuel qui continuerait d'assurer le prix d'appel.Certaines des allégations de Mark Gurman sont déjà corroborées par Ming-Chi Kuo , ces deux hommes ayant historiquement les meilleures sources du secteur. Apple semble donc bien se diriger vers une réorganisation complète de sa gamme avec une meilleure segmentation entre le MacBook Air et le MacBook Pro, dont les modèles équipés de la puce Apple M1 sont aujourd'hui techniquement très proches.