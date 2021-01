iMac : l'intégration de Face ID en projet mais repoussée

Apple aurait bien prévu d'intégrer le système de reconnaissance faciale de Face ID à l'iMac de 2021, confirme aujourd'hui Mark Gurman sur Bloomberg , mais l'intégration au Mac de cette fonctionnalité issue de l'iPhone aurait été repoussée à une génération future et les modèles de 2021 pourraient donc être dépourvus de système d'authentification biométrique.Le développement de Face ID pour le Mac a été repéré au sein de la version bêta de macOS 11.0 Big Sur en juillet dernier. Pour des raisons d'épaisseur, ce système pourrait difficilement se loger au-dessus de l'écran d'un MacBook ; il ne pouvait s'agir que de l'iMac ou d'un écran externe.Le journaliste n'en dit pas plus sur le sujet, qu'il a déjà amplement développé la semaine dernière : Apple aurait prévu une ambitieuse refonte de l'iMac cette année, avec un design aux bordures réduites et sans "menton" qui s'inspirerait de celui de l'écran Pro Display XDR. L'occasion aurait été idéale pour intégrer Face ID à l'iMac, dont le clavier externe ne peut accueillir Touch ID pour des raisons d'autonomie, mais il y a vraisemblablement eu un problème ou un retard conduisant Apple à revoir ses plans.