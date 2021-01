Apple TV+ : la série Losing Alice est disponible

C'est la première nouvelle série de l'année pour Apple TV+ : les premiers épisodes deont été lancés ce vendredi sur le service de streaming d'Apple. Il s'agit d'un thriller psychologique mettant en scène Alice (Ayelet Zurer), une réalisatrice de 48 anset qui devient obsédée par une scénariste appelée Sophie (Lihi Kornowski) rencontrée dans un train ;Apple promet une narration complexe faisant usage de flash-backs et de flash-forwards qui promène le spectateur dans le subconscient d'Alice.Écrite et réalisée par Sigal Avin, la série a été co-produite par Apple et les studios Dori Media en association avec HOT, qui diffuse déjà la série en Israël. Les trois premiers épisodes sont diffusés cette semaine, et les cinq suivants seront mis en ligne de manière hebdomadaire.