Un écran 14'' OLED 90 Hz pour ordinateur portable chez Samsung

Les écrans OLED sont largement démocratisés sur les smartphones et bien installés sur le haut de gamme des téléviseurs. Ils sont en revanche presque totalement absents du marché des ordinateurs, et Samsung compte bien changer la donne avec un écran OLED de 14 pouces doté d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz destiné aux ordinateurs portables qui a été présenté cette semaine. Le géant coréen annonce une disponibilité dès le mois de mars et promet son adoption par plusieurs fabricants mondiaux.Les ordinateurs portables concernés pourront donc profiter des avantages de l'OLED, comme les noirs absolus rendus possibles grâce à un éclairage individuel de chaque pixel. Samsung compte cependant séduire avec un autre argument : le taux de rafraichissement de 90 Hz, au lieu de 60 Hz pour les écrans classiques, sera apprécié des joueurs et permettra aussi d'obtenir des animations plus fluides au sein des systèmes d'exploitation (un simple défilement de page devrait être plus confortable visuellement).Apple ne devrait pas se jeter sur cet écran, qui pourrait avantageusement équiper le futur MacBook Pro 14" mais qui laisserait le modèle 16" bien démuni. Surtout, Apple aurait pour le moment fait le pari d'adopter des dalles mini-LED , toujours basées sur la technologie LCD mais avec un rétro-éclairage pouvant être désactivé par petites zones. Si les écrans OLED de Samsung se montrent à la hauteur des attentes, leur démocratisation éventuelle sera certainement suivie de très près par les ingénieurs de Cupertino.