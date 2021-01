Nouveau projet : Dan Riccio remplacé par John Ternus

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Dan Riccio a un rôle majeur au sein d'Apple : en tant que Vice-Président Senior de l'ingénierie matérielle, c'est lui qui supervise le développement de la quasi totalité des produits d'Apple. Il a rejoint Apple en 1998 dans l'équipe de design produit en charge de la conception du tout premier modèle d'iMac. Il a pris la responsabilité du développement de l'iPad en 2010, puis la tête de l'ingénierie matérielle en 2012.Aujourd'hui, Apple n'annonce pas son départ mais, rendant des comptes directement à Tim Cook., déclaré le patron d'Apple. Il prendra le rôle de Vice-Président de l'ingénierie.

Dan Riccio

Le nouveau Vice-Président Senior de l'ingénierie matérielle sera John Ternus, que l'on voit souvent dans les présentations de nouveaux produits d'Apple depuis quelques années. Il a rejoint Cupertino dans l'équipe de design produit en 2001 et a été Vice-Président de l'ingénierie matérielle depuis 2013. Il a planché sur de nombreux produits, comme les premiers modèles d'AirPods, presque tous les modèles d'iPad, il a dirigé l'équipe en charge de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro et il aurait joué un rôle prépondérant dans la transition du Mac vers l'architecture Apple Silicon.

John Ternus

Le changement de rôle de Dan Riccio est-il un début de départ à la retraite ? Pas si sûr.Apple ne s'en cache pas : Dan Riccio va prendre la tête d'un nouveau projet. S'agit-il de la voiture électrique d'Apple ? De ses lunettes connectées ? D'autre chose ? Pour le moment, nous ne pourrons que spéculer.