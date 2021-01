Apple Pay est disponible chez Vybe

Encore un nouveau partenaire pour Apple Pay ! Il s'agit cette fois de Vybe, une néobanque gratuite destinée aux jeunes (dès 13 ans) avec une carte bancaire prépayée interdisant le découvert et une application proposant diverses fonctionnalités adaptées aux "débutants" pour les aider à mieux gérer leurs dépenses. Le logo de Vybe n'apparaît pas encore sur la page du site d'Apple consacrée à Apple Pay, mais Vybe a annoncé sa prise en charge sur son site La liste des partenaires d'Apple Pay commence à être sacrément bien fournie et il ne manque plus grand monde pour couvrir la quasi totalité du marché français — Apple avait promis une prise en charge de 99% des cartes bancaires françaises en 2020. Parmi les établissements déjà annoncés, BforBank doit se lancer en début d'année 2021, tout comme Kard qui accuse un peu de retard.