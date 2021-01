Apple Watch : une édition spéciale Black Unity

Pour célébrer le Black History Month, mois de l'histoire des Afro-Américains, Apple vient d'annoncer un certain nombre de nouveautés éditoriales au sein de certains ses services (App Store, Apple Music, Apple TV, Apple Books, Apple Podcasts et Apple Maps Guides) pour mettre en avant les contenus créés par des artistes et développeurs noirs.Parallèlement à cette initiative, Apple va proposer une édition spéciale de l'Apple Watch Series 6 : la Black Unity Collection. Il s'agit d'un modèle noir avec un bracelet aux couleurs rouge-noir-vert du drapeau pan-africain , et un cadran qui réutilise ces couleurs avec des variations de formes et de tailles en fonction des mouvements de l'utilisateur tout au long de la journée. Au dos de l'Apple Watch est inscrit « Black Unity », et les mots « Truth. Power. Solidarity. » sont gravés à l'arrière du fermoir du bracelet Sport qui l'accompagne.L'Apple Watch Series 6 Black Unity et le bracelet Black Unity seront disponibles le lundi 1er février aux mêmes tarifs que les modèles classiques, et le cadran Unité sera inclus au sein de watchOS 7.3 dont la sortie est prévue pour ce soir. Apple précise que la Black Unity Collection sera disponible dans 38 pays et régions ; elle ne sera pas réservée aux États-Unis mais ne sortira donc pas partout dans le monde.