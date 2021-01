iOS 14.4 est disponible pour tous

iOS 14.4 apporte les améliorations suivantes pour votre iPhone :



• Reconnaissance des codes QR de taille plus petite dans l’app Appareil photo.

• Possibilité de classer les différents types d’appareil Bluetooth dans l’app Réglages pour une bonne identification des écouteurs dans les notifications audio.

• Réception de notifications lorsqu’il n’est pas possible de vérifier si votre iPhone possède un nouvel appareil photo Apple d’origine (sur les iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max).



Cette mise à jour corrige également les problèmes suivants :



• Des artefacts pouvaient apparaître sur les photos HDR prises avec l’iPhone 12 Pro.

• Les données mises à jour de l’app Activité pouvaient ne pas figurer dans le widget Forme.

• La saisie sur le clavier pouvait être décalée et les suggestions de mots pouvaient ne pas s’afficher.

• Le clavier pouvait s’afficher dans la mauvaise langue dans l’app Messages.

• L’activation du contrôle de sélection dans Accessibilité pouvait empêcher la prise d’appels téléphoniques depuis l‘écran verrouillé.

Un mois et demi après iOS 14.3 , c'est au tour d'iOS 14.4 d'entrer en piste ce soir. La mise à jour apporte des corrections de bugs ainsi que trois nouveautés relativement mineures : la reconnaissance de codes QR plus petits au sein de l'application Appareil Photo, une option permettant de classer les appareils Bluetooth par type dans l'application Réglages qui permettra une meilleure identification des casques pour les notifications audio, et la mise en place de notifications lorsque l'iPhone ne peut pas reconnaître l'authenticité de ses appareils photos, qui obligera les réparateurs à plus de transparence Voici la liste des nouveautés communiquée par Apple :Bien que la liste ne le mentionne pas, cette mise à jour permet également la mise en place de la fonctionnalité de transfert musical du HomePod mini pour les modèles d'iPhone équipés de la puce Apple U1. iOS 14.4 devrait également mettre en place les panneaux donnant aux utilisateurs la possibilité d'autoriser ou d'interdire le suivi publicitaire par les applications tierces, même si tout n'est visiblement pas en place pour le moment.Vous retrouverez cette nouvelle mise à jour dans l'application Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Pour réaliser une petite sauvegarde de votre iPhone ou de votre iPad avant d'installer iOS 14.4, vous pouvez déclencher une synchronisation avec votre ordinateur par le biais d'iTunes ou du Finder, ou lancer la sauvegarde directement avec iCloud (Réglages > iCloud > Sauvegarde > Sauvegarder maintenant).