Apple Watch : watchOS 7.3 est disponible

Une mise à jour de watchOS est disponible pour les utilisateurs d'Apple Watch ce soir ! watchOS 7.3 met en place un nouveau cadran nommé Unité qui reprend les couleurs du drapeau pan-africain : il change de taille et de forme en fonction des mouvements de l'utilisateur tout du long de la journée. Le cadran comprend deux complications : l'heure au milieu et une ligne au choix en bas. Ce nouveau cadran a été mis en place pour accompagner l'Apple Watch Black Unity et le bracelet Black Unity qui sera aussi vendu séparément, mais il est bien disponible pour tous les modèles d'Apple Watch.

Copies d'écran par 9To5Mac

Mise à jour 19:43 :

watchOS 5.3.9 est également de sortie pour les montres liées à un iPhone incompatible avec iOS 13 ou 14. Il ne s'agit pas d'ajouter des nouveautés, mais simplement d'apporter des correctifs de sécurité.

watchOS 7.3 inaugure également une nouvelle fonctionnalité pour les utilisateurs d'Apple Fitness+, le service de cours de sport en ligne d'Apple : avec les programmes de Time to Walk, Apple promet. Il y aura du nouveau contenu toutes les semaines, et les premiers épisodes ont pour invités la chanteuse Dolly Parton, le joueur de basket-ball Draymond Green, le chanteur Shawn Mendes et l'actrice Uzo Aduba. Rappelons qu'Apple Fitness+ n'est pour le moment pas disponible en France watchOS 7.3 active également l'électrocardiographe et des notifications de rythme cardiaque irrégulier au Japon, à Mayotte, aux Philippines et en Thaïlande. Apple promet enfin la correction d'un bug causant le blocage du centre de contrôle et du centre de notifications lors de l'usage de l'application Zoom.Pour installer watchOS 7.3 sur votre Apple Watch, rendez-vous sur l'app Apple Watch sur votre iPhone, dans l'onglet Ma montre > Général > Mise à jour logicielle. Les deux appareils doivent être connectés à un réseau Wi-Fi pour le lancement de la mise à jour et la batterie de l'Apple Watch doit être supérieure à 50%. L'Apple Watch doit également rester en charge sur son galet le temps de la mise à jour.