Apple TV : tvOS 14.4 est disponible

Dans la foulée de la sortie d'iOS 14.4 et de watchOS 7.3 , Apple a également mis à jour le logiciel interne de l'Apple TV avec tvOS 14.4 qui est disponible ce soir. Apple ne donne pas la moindre indication sur le contenu de cette mise à jour, qui n'apporte pas de changements immédiatement visibles par l'utilisateur. Il s'agit sans doute de corrections de bugs et de la prise en charge des spécificités des dernières versions des autres systèmes d'Apple.Si vous avez activé les mises à jour automatiques, votre Apple TV installera tvOS 14.4 tout seul. Si ce n'est pas le cas, rendez-vous dans l'application Réglages puis cliquez sur "Système", "Mises à jour logicielles", et enfin sur "Mettre à jour les logiciels".