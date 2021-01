Mise à jour 14.4 pour le logiciel interne du HomePod !

La version 14.4 du logiciel apporte des correctifs ainsi que les nouvelles fonctionnalités suivantes en cas d'utilisation avec un iPhone équipé de la technologie Ultra Wideband (U1).



En complément de la sortie d'iOS 14.4 de watchOS 7.3 et de tvOS 14.4 , Apple a ce soir lancé une mise à jour pour le logiciel interne du HomePod. Numérotée 14.4, elle apporte trois nouveautés pour le HomePod mini. Les trois fonctionnalités sont toutes liées à la technologie Ultra Wideband de la puce Apple U1 (iPhone 11 et ultérieur). Une d'entre elle était très attendue : l'exploitation de cette puce pour le processus du transfert d'écoute de musique du téléphone vers le HomePod mini, progressif lorsque l'iPhone de l'utilisateur se rapproche à une trentaine de centimètres de l'enceinte. Apple propose également des suggestions d'écoute et une apparition automatique des commandes multimédias lorsque l'iPhone est à proximité du HomePod mini.Ces nouveautés ne concernent que le HomePod mini mais le HomePod classique est aussi éligible à la mise à jour : Apple inclut sans doute des corrections de bugs et une meilleure compatibilité avec les dernières versions des systèmes sortis ce soir. Pour installer cette version 14.4 sur votre HomePod ou votre HomePod mini, rendez-vous dans les réglages de votre domicile dans l'application Maison sur votre iPhone ou iPad.